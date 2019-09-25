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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Это 1:0, 1/8 финала Кубка и прекрасная победа». «Луч» — эмоционально о самонадеянности «Динамо»

15:07
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«Луч» опубликовал в своем официальном Twitter пост, посвященный победе над «Динамо» в 1/16 финала Олимп-Кубка России.

— Повторили? Повторили! Это 1:0! Это Кубок! Это 1/8 и прекрасная победа — написал клуб.

В сообщении есть явный отсыл к тексту анонса матча со стороны «Динамо» — «В кубковой истории мы дважды пересекались с «Лучом» и дважды праздновали победу со счетом 2:1. Только вперед, «Динамо»!». Примечательно, что владивостокский клуб поблагодарил москвичей за игру, выделив в скриншоте анонса именно эти слова.

Луч — Динамо

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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