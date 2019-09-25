«Луч» опубликовал в своем официальном Twitter пост, посвященный победе над «Динамо» в 1/16 финала Олимп-Кубка России.

— Повторили? Повторили! Это 1:0! Это Кубок! Это 1/8 и прекрасная победа — написал клуб.

В сообщении есть явный отсыл к тексту анонса матча со стороны «Динамо» — «В кубковой истории мы дважды пересекались с «Лучом» и дважды праздновали победу со счетом 2:1. Только вперед, «Динамо»!». Примечательно, что владивостокский клуб поблагодарил москвичей за игру, выделив в скриншоте анонса именно эти слова.

ПОВТОРИЛИ? ПОВТОРИЛИ! ЭТО 1:0! ЭТО КУБОК! ЭТО 18 И ПРЕКРАСНАЯ ПОБЕДА!!!#ЛучДинамо pic.twitter.com/dwXrqWi71D — ФК «Луч» Владивосток (@fcluch_official) September 25, 2019

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