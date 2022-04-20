«Енисей» — «Рубин»: стартовые составы на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Сегодня, 20 марта, «Енисей» на стадионе «Центральный» примет «Рубин» в игре 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.

«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро, Зотов, Иванов, Раздорских, Окладников, Глушков.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников, Мусаев, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев, Лисакович.

Красноярцы и казанцы провели между собой 11 матчей. «Енисей» трижды обыгрывали «Рубин», и все эти победы случились на домашнем стадионе и с одинаковым счетом — 2:1.