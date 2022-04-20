Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 13:50

«Енисей» — «Рубин»: стартовые составы на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сегодня, 20 марта, «Енисей» на стадионе «Центральный» примет «Рубин» в игре 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.

«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро, Зотов, Иванов, Раздорских, Окладников, Глушков.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников, Мусаев, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев, Лисакович.

Красноярцы и казанцы провели между собой 11 матчей. «Енисей» трижды обыгрывали «Рубин», и все эти победы случились на домашнем стадионе и с одинаковым счетом — 2:1.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
Рубин

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Онопко в роли Модрича, невероятный камбэк ЦСКА, победный пенальти Аленичева. Яркое финальное дерби
«Енисей» — «Рубин»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России
«Балтика» — «Динамо»: голкипер гостей не стоял на линии ворот, пенальти следовало перебить?
«Алания» — «Зенит»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года
Продолжится ли кризис ЦСКА в дерби со «Спартаком»? Разбор ключевых ошибок
«Енисей» — «Рубин»: Шадыханов вернулся к работе после неудаления Бека-Бека. Этим судьей был недоволен Слуцкий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Енисей» — «Рубин»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости