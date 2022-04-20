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Сегодня, 13:30

«Енисей» — «Рубин»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России

Прямая трансляция матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин»
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Игроки ФК «Рубин».
Фото ФК «Рубин»

В среду, 20 апреля, «Енисей» примет «Рубин» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Красноярцы и казанцы провели между собой 11 матчей. «Енисей» трижды обыгрывали «Рубин», и все эти победы случились на домашнем стадионе и с одинаковым счётом 2:1.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Кубка можно посмотреть здесь.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
Рубин

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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