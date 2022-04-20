В среду, 20 апреля, «Енисей» примет «Рубин» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Красноярцы и казанцы провели между собой 11 матчей. «Енисей» трижды обыгрывали «Рубин», и все эти победы случились на домашнем стадионе и с одинаковым счётом 2:1.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Кубка можно посмотреть здесь.