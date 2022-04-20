Бывший вратарь ЦСКА считает армейцев фаворитами в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков считает армейцев фаворитами в предстоящем матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Фаворит — ЦСКА. Единственное, последние игры потеряли очки с «Химками» и в Уфе, но это было не по игре, а скорее стечение обстоятельств. Так-то игра у ЦСКА просматривается. Сегодня мотивация будет у обеих команд большая, игра будет непростой, но я надеюсь, что ЦСКА соберется и покажет все то, чего команде не хватило, чтобы набрать очки в последних матчах.

Легкой прогулки точно не будет, потому что у «Спартака» это последние шансы на трофей в сезоне. Но, мне кажется, у ЦСКА мотивации будет не меньше. Я смотрел последние матчи команд, армейцы выглядят командой более мобильной за счет игроков, которых они сейчас прикупили. Команда смотрится достойно. За счет индивидуальных действий, особенно впереди, у ЦСКА шансов побольше. Но спартаковцы будут биться, без вопросов», — приводит «Газета.Кu» слова Новикова.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск). Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России пройдет завтра, 21 апреля в 20.55 (мск).