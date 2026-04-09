Глушаков — о судействе в матче «Зенит» — «Спартак»: «Арбитр где-то простил красно-белых»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче второго этапа ? финала Пути регионов FONBET Кубка России между красно-белыми и «Зенитом» (0:0, пенальти 7:6).

«Арбитр нормально отработал. Где-то даже простил «Спартак». Могли удалить Денисова вчера. Так что для красно-белых он неплохо судил. Им еще поставили пенальти. Может, «Спартаку» в этом матче повезло с судейством», — сказал Глушаков «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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