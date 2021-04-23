«Локомотив» назван хозяином финала БЕТСИТИ Кубка России
14:10
Пресс-служба РФС сообщила, что «Локомотив» назван хозяином финала БЕТСИТИ Кубка России.
В финальной игре «железнодорожники» сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 (мск).
В 1/2 финала «Локомотив» победили ЦСКА (3:0), а «Крылья» выиграли у «Ахмата» в серии пенальти (0:0, 4:1).
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Кто победит в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу-2020/21?
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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