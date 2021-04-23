Пресс-служба РФС сообщила, что «Локомотив» назван хозяином финала БЕТСИТИ Кубка России.

В финальной игре «железнодорожники» сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 (мск).

В 1/2 финала «Локомотив» победили ЦСКА (3:0), а «Крылья» выиграли у «Ахмата» в серии пенальти (0:0, 4:1).