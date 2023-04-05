ЦСКА сыграет с «Крыльями» в форме с эмблемой, посвященной 20-летию со дня дебюта Акинфеева за команду

Сегодня, 5 апреля, ЦСКА выйдет на матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» в особенной форме.

На экипировке армейцев будет эмблема, посвященная 20-летию со дня дебюта Игоря Акинфеева за ПФК ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится на «ВЭБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

Россиянин выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев 36-летний голкипер становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, шестикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.