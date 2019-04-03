Джорджевич - о поражении "Арсенала" от "Урала": "Сыграй мы вничью, это было бы несправедливо"

Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич после гостевого первого матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Уралом" (0:1) критично оценил игру своей команды. По словам черногорца, оружейникам стоит сделать выводы, чтобы рассчитывать на успех в ответной встрече 15 мая и оставшихся матчах чемпионата.

– Если бы вырвали ничью, это было бы незакономерно, – сказал Джорджевич журналистам. – Мы не сыграли хорошо. Насколько здорово выглядели в матче чемпионата в Самаре, настолько плохо сыграли сегодня. Кажется, забыли о том, что принесло три очка против "Крыльев" – хорошие комбинации, командная работа. Сегодня почем-то смотрели только на себя, действовали индивидуально. Быть может, посчитали, что спокойно обыграем соперника. Но получилось наоборот.

Что было хорошего? Результат – по тому, как шла игра, конечно, могли и забить, но хорошо, что не пропустили еще. 0:1 – это неплохо перед ответным матчем. У нас есть домашняя встреча, возможность победить и пройти дальше. Только с такой игрой, как сегодня, это никак не получится.

(О следующем матче чемпионата с "Рубином" в Казани.) Да, график сложный и впереди сложная игра. Нужно начинать готовиться и настраиваться уже сегодня. Посмотреть, где мы ошиблись, чтобы не повторить такую же игру в Казани. (Артем Агапов)

Олимп-Кубок России: сетка турнира, расписание и результаты матчей