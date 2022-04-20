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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:55

Джикия рассказал об эмоциях от победы над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России

Антон Иванов
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Сергей Федоров
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, с каким настроем команда подходила к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Влиял ли фактор реванша на настрой в этом матче?

— Честно, даже не думали об этом. В календаре много матчей. Сегодня такая игра, что ты идешь дальше или идешь домой. С таким настроением и подходили.

— Не думаешь, что Ваноли запомнил поражение от ЦСКА?

— Он указал нам на это. Не думаю, что его празднование было оскорбительным.

— Факт того, что обыграли ЦСКА дома как-то влияет?

— Конечно, это приятнее.

— С какими счетом должен был закончится матч? У «Спартака» было много моментов.

— Он закончился 1:0 и я этим доволен.

— Согласны ли, что судья немного упустил игру в середине первого тайма? Все пошли в стыки.

— Конечно, были стыки, были моменты, была грубая игра. Оценивать сейчас моменты, где правильно, где нет — не могу, моменты не пересматривал.

— Есть ощущение, что не хватает болельщиков?

— Согласен. Но видите, какая ситуация есть. Она еще не решена. Мы относимся с пониманием к этому.

— У вас появился конкурент в лице Чернова. Он может начинать атаку, у него хороший первый пас.

— Да, у него хороший первый пас, поэтому он будет начинать атаку справа, а я — слева.

Георгий Джикия
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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