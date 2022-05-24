Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:16

Дюков оценил ситуацию с продажей билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков оценил ситуацию с продажей билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

— Отслеживаете ли вы ситуацию с перепродажей билетов на финал Кубка России?

— Хочу отметить высокий ажиотаж вокруг этого матча. В апреле мы поступили правильно, что выбрали местом проведения финала «Лужники». Я читал достаточно много критики, что это неправильное место, что не удастся заполнить стадион. Время подтвердило, что это решение было правильным. Спрос превосходит предложение.

Понятно, что мероприятие привлекает перекупщиков своим ажиотажем. Вы знаете, что билеты продает не РФС, а ведущий оператор «Кассир.ру». Они предприняли все меры, чтобы избежать утечку билетов в руки профессиональных спекулянтов. Мы отслеживаем каждый случай перепродажи билетов. По нашей информации, меньше двух процентов билетов действительно попали в руки к профессиональным перекупщикам. Те объявления, которые сделаны, это в основном либо фальшивые билеты на несуществующие трибуны, либо некие фьючерсы. Вы платите деньги — а мы постараемся купить билет и вам его перепродать. Большой ажиотаж, очень много желающих купить билеты. Жаль, что «Лужники» вмещают только 80 тысяч. Но информация про то, что перекупщикам досталось много билетов, не соответствует действительности.

— Был ли РФС готов к такому ажиотажу?

— Скривлю душой, если скажу, что мы знали о том, что спрос составит 200 тысяч билетов. Предполагали, что нам удастся гарантированно продать 50-60 тысяч билетов. Организацией билетов занимается профессиональный игрок на этом рынке. Они лучше всего готовы к продаже билетов в столь экстремальной ситуации. Да, сайт РФС упал на несколько часов, но то же самое произошло на «Кассир.ру». Если сравнивать, то похожая ситуация была, когда в 2019 году продавались билеты на концерт «Металлики». В данной ситуации давайте порадуемся за наш футбол и финалистов, которые сыграют на переполненных «Лужниках». Это очень важное событие.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России 29 мая. Встреча пройдет на столичном стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 (мск).

1
Читайте также
«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Ваноли останется в «Спартаке» вне зависимости от результата кубкового финала с «Динамо»
Кавазашвили надеется, что у игроков не будет вопросов к судейству Левникова в финале БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: снова «рука Мозеса» и фотошоп? Левников опять назначен на кубковое дерби
Зарема — о назначении Левникова на финал БЕТСИТИ Кубка России: «Не Иванов и не Мешков — уже хорошо!»
Пресняков — о назначении Левникова на финал КР: «Спартак» не будет жаловаться на судейство после матча»
Кирилл Левников будет судить финальный матч БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков отметил растущий интерес к БЕТСИТИ Кубку России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости