Дюков оценил ситуацию с продажей билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России

Президент РФС Александр Дюков оценил ситуацию с продажей билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

— Отслеживаете ли вы ситуацию с перепродажей билетов на финал Кубка России?

— Хочу отметить высокий ажиотаж вокруг этого матча. В апреле мы поступили правильно, что выбрали местом проведения финала «Лужники». Я читал достаточно много критики, что это неправильное место, что не удастся заполнить стадион. Время подтвердило, что это решение было правильным. Спрос превосходит предложение.

Понятно, что мероприятие привлекает перекупщиков своим ажиотажем. Вы знаете, что билеты продает не РФС, а ведущий оператор «Кассир.ру». Они предприняли все меры, чтобы избежать утечку билетов в руки профессиональных спекулянтов. Мы отслеживаем каждый случай перепродажи билетов. По нашей информации, меньше двух процентов билетов действительно попали в руки к профессиональным перекупщикам. Те объявления, которые сделаны, это в основном либо фальшивые билеты на несуществующие трибуны, либо некие фьючерсы. Вы платите деньги — а мы постараемся купить билет и вам его перепродать. Большой ажиотаж, очень много желающих купить билеты. Жаль, что «Лужники» вмещают только 80 тысяч. Но информация про то, что перекупщикам досталось много билетов, не соответствует действительности.

— Был ли РФС готов к такому ажиотажу?

— Скривлю душой, если скажу, что мы знали о том, что спрос составит 200 тысяч билетов. Предполагали, что нам удастся гарантированно продать 50-60 тысяч билетов. Организацией билетов занимается профессиональный игрок на этом рынке. Они лучше всего готовы к продаже билетов в столь экстремальной ситуации. Да, сайт РФС упал на несколько часов, но то же самое произошло на «Кассир.ру». Если сравнивать, то похожая ситуация была, когда в 2019 году продавались билеты на концерт «Металлики». В данной ситуации давайте порадуемся за наш футбол и финалистов, которые сыграют на переполненных «Лужниках». Это очень важное событие.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России 29 мая. Встреча пройдет на столичном стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 (мск).