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Сегодня, 21:24

Чернов оценил свои шансы сыграть в финале против «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

«Провел первую тренировку на поле, пробежался. Чувствую себя отлично. Ощущения, конечно, не такие, когда тренируешься в общей группе, но все равно очень приятно. Поэтому надеюсь, что к финалу буду готов», — рассказал Чернов в своем Telegram-канале.

29 мая состоится финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Начало — в 17.00 мск.

Чернов получил повреждение в игре с «Енисеем» (3:0) в рамках 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Никита Чернов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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