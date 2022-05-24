Чернов оценил свои шансы сыграть в финале против «Динамо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

«Провел первую тренировку на поле, пробежался. Чувствую себя отлично. Ощущения, конечно, не такие, когда тренируешься в общей группе, но все равно очень приятно. Поэтому надеюсь, что к финалу буду готов», — рассказал Чернов в своем Telegram-канале.

29 мая состоится финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Начало — в 17.00 мск.

Чернов получил повреждение в игре с «Енисеем» (3:0) в рамках 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.