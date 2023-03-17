Дуглас Сантос обратился к болельщикам на русском языке после вылета «Зенита» из Кубка России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в социальной сети обратился к болельщикам после вылета команды из FONBET Кубка России.

В матче 1/4 финала Пути регионов «Зенит» проиграл «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5).

«В среду был вечер, когда мы хотели и должны были быть победителями, но обстоятельства заставили нас отступить в Кубке. Это не конец, у нас есть другие цели, и мы идем к ним с большим желанием победить и порадовать наших болельщиков. Спасибо за вашу поддержку, мы будем продолжать бороться, потому что нас ждут великие дела», — написал Сантос.

В первом этапе полуфинала турнира «Динамо» сыграет с «Акроном» в Москве. Встречи 1/2 финала пройдут 4-6 апреля. Победители пар пройдут во второй этап полуфинала, где сыграют с проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ. Проигравшие на этом этапе выбывают из Кубка России.