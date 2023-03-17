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17 марта, 17:32

Бышовец назвал виновных в ситуации с Бариновым в Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на выход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в матче FONBET Кубка России с «Акроном», несмотря на перебор карточек и дисквалификацию.

«Это проблема, связанная с руководством команды. Как правило, это начальник клуба отвечает за такие вопросы. Он должен контролировать такие вещи. Вины Баринова в этом нет. Он мог не знать регламент. У «Локомотива» новый главный тренер. Он озабочен практической работой, контролировать карточки каждого игрока, конечно, сложно. Я думаю, что здесь ошиблись в организационном моменте и распределении функций», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-nazval-vinovnyih-v-situatsii-s-barinovyim-v-kubke-rossi
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Анатолий Бышовец
Дмитрий Баринов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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