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Губернатор Тульской — о неудачах «Арсенала»: «Верим в команду и президента клуба»

21:58
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после поражения «Арсенала» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России от ЦСКА (1:2) объяснил, с чем связано неудачное выступление команды в этом сезоне.

— Почему до этого ЦСКА удалось обыграть достаточно просто, а сегодня по-другому сложилось?

— Все зависит от настроя, от определенных вещей. Есть определенные травмы. Вот один из ключевых игроков получил травму на первых минутах.

— С чем связываете то, что в этом сезоне не столь удачные результаты, как в предыдущем?

— На протяжении 5 лет «Арсенал» находится в РПЛ. Это история успеха. Никогда в истории тульского футбола не было таких достижений. Есть также определенные вещи, которые связаны со взлетами и падениями. Есть кураж и работа тренерского штаба... Это спорт, так бывает. Мы верим в команду и президента клуба. Я им доверяю.

(Севастиан Терлецкий)

Арсенал Т — ЦСКА

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