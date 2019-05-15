Дмитрий Парфенов: "Эта победа, прежде всего для болельщиков "Урала". Город ждал выхода в финал"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов - о матче с "Арсеналом" (2:2) в 1/2 финала Олимп-Кубка России. По сумме двух игр его команда вышла в финал.

- В первые 20 минут можно было заканчивать игру, но потом произошло удаление. Непросто играть вдесятером, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Матч был боевой, кубковый. Эта победа, прежде всего для болельщиков. Город ждал выхода в финал. У меня есть гордость за ребят, за команду.