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Кузнецов отказался от услуг Мостового в «Броук Бойз»: «Приглашайте, но тогда без меня»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» отреагировал на идею пригласить экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового в клуб.

«И Фетисова с Касатоновым давайте еще. Будет у них пятерка хоккейная. Ну куда я размещу Мостового? Если я поставлю их всех играть — это будет бред. А зачем мне тогда другие футболисты? Не, хорош. Тогда без меня. Приглашайте, но без меня», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров заявил «СЭ», что готов пригласить Мостового для участия в FONBET Кубке России.

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Александр Мостовой
Дмитрий Кузнецов
Футбол
Кубок России
ФК Broke Boys
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