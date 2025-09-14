Расписание 4-го раунда пути регионов Кубка России: «Броук Бойз» и «Сокол» сыграют 23 сентября
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
Матчи пройдут с 23 по 25 сентября. В первый день игр четвертого раунда медийная команда «Броук Бойз» дома встретится с «Соколом». Еще один клуб из Медиалиги «Амкал» 25 сентября примет у себя «Енисей».
23 сентября (вторник)
16:30. «ПСК» (Динская) — «Урал» (Екатеринбург)
19:30. «Броук Бойз» (Одинцово) — «Сокол» (Саратов)
24 сентября (среда)
12:00. «СКА-Хабаровск» — «Родина» (Москва)
14:30. «Велес» (Москва) — «Ротор» (Волгоград)
15:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Волга» (Ульяновск)
16:00. «Астрахань» — «Черноморец» (Новороссийск)
16:00. «Череповец» — «Шинник» (Ярославль)
17:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
18:00. «Фанком» (Киров) — «Уфа»
18:30. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Чайка» (Песчанокопское)
19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) — «Торпедо» (Москва)
19:30. «Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж)
25 сентября (четверг)
11:00. «Иркутск» — «Челябинск»
17:00. «Амкал» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)
19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак Кострома»
20:00. «Волна» (Нижний Новгород) — «Арсенал» (Тула)
Судейство