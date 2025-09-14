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14 сентября 2025, 13:20

Расписание 4-го раунда пути регионов Кубка России: «Броук Бойз» и «Сокол» сыграют 23 сентября

Алина Савинова

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

Матчи пройдут с 23 по 25 сентября. В первый день игр четвертого раунда медийная команда «Броук Бойз» дома встретится с «Соколом». Еще один клуб из Медиалиги «Амкал» 25 сентября примет у себя «Енисей».

23 сентября (вторник)

16:30. «ПСК» (Динская) — «Урал» (Екатеринбург)

19:30. «Броук Бойз» (Одинцово) — «Сокол» (Саратов)

24 сентября (среда)

12:00. «СКА-Хабаровск» — «Родина» (Москва)

14:30. «Велес» (Москва) — «Ротор» (Волгоград)

15:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Волга» (Ульяновск)

16:00. «Астрахань» — «Черноморец» (Новороссийск)

16:00. «Череповец» — «Шинник» (Ярославль)

17:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

18:00. «Фанком» (Киров) — «Уфа»

18:30. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Чайка» (Песчанокопское)

19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) — «Торпедо» (Москва)

19:30. «Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж)

25 сентября (четверг)

11:00. «Иркутск» — «Челябинск»

17:00. «Амкал» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)

19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак Кострома»

20:00. «Волна» (Нижний Новгород) — «Арсенал» (Тула)

Ари вместе с&nbsp;Федором Смоловым и&nbsp;другими игроками &laquo;Броук Бойз&raquo; празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Сатурна&raquo;.Ветераны тащат медиаклуб в Кубке: Ари забил со своей половины поля, а Смолов сравнялся с Аршавиным

Источник: https://rfs.ru/cup/news/223014
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