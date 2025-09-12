В «Броук Бойз» пригласили Мостового сыграть за клуб в Кубке страны

Президент медиафутбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров прокомментировал «СЭ» возможность форварда команды Федора Смолова обогнать экс-полузащитника сборных СССР и России Александра Мостового по забитым мячам в карьере.

«Сомневаюсь, что Смолов забьет 5 мячей «Соколу», тульскому «Арсеналу» и потом еще «Уралу» или «Факелу». Но есть надежда на это. Надо Мостовому что-нибудь предложить. Возможно, он хотел бы сыграть за нас в Кубке России? Может, он должен написать в «Броук Бойз», узнать мой номер телефона и мне написать. Представь тройку нападающих: Смолов, Ари впереди и Мостовой под ними. Ну это ли не мечта? Конечно, мечта каждого человека. Поэтому официально зову его к нам в команду», — сказал Егоров «СЭ».

Смолов отличился в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сатурна». Этот гол стал для него 158-м в официальных матчах на высшем уровне. На счету Мостового 163 мяча.