Макеев: «Ситуация со Смоловым никак не повлияла ни на игру «Броук Бойз» с «Сатурном», ни на него»

Защитник «Броук Бойз» Евгений Макеев после победы над «Сатурном» (2:0) в матче FONBET Кубка России отметил, что ситуация с нападающим Федором Смоловым, на которого завели уголовное дело за день до игры, никак не повлияла на команду.

«Честно говоря, оптимистично настроен на Кубок России. В «Броук Бойз» пришли мастера — Федя пришел, Ари пришел. Ари вообще отлично вышел в матче с «Сатурном» и помог команде. Поэтому шансы есть. Тем более кубковый матч состоит из одной игры. Так что вполне можем пройти далеко. Ситуация с уголовным делом Смолова? Никак не повлияло это — ни на нашу игру, ни на него», — цитируют «Известия» Макеева.

В четвертом раунде Пути регионов Кубка России «Броук Бойз» сыграют против «Сокола».