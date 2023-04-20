Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:07

Аленичев: «Нужно снять чартер и отправить всех легионеров «Спартака» на родину»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о легионерах московской команды после вылета из FONBET Кубка России.

19 апреля «Спартак» в гостях проиграл «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира.

«Нужно «сказать спасибо» селекционному отделу «Спартака» за тех легионеров, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководства «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал. Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно, что несколько легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно — при наличии предложений, которые устроят московский клуб. Речь идет о Викторе Мозесе, Шамаре Николсоне и Кристофере Мартинсе. Также сообщается о возможных трансферах Мацея Рыбуса и Кейта Бальде. При этом Квинси Промес продолжит карьеру в «Спартаке».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/alenichev-predlozhil-spartaku-rasstatsya-s-legionerami/
Дмитрий Аленичев
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
2
6
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Первое интервью Шумахера после трагедии оказалось фейком. Его сочинила нейросеть
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Эмерсон о формате FONBET Кубка России: «Есть запасная «жизнь», но нам хочется не оступаться»
Семин о вылете «Крыльев» из Кубка России: «Чуть-чуть сюрприз не сделали»
Кузьмичев заявил, что у «Спартака» присутствует неуверенность из-за последних результатов
Семин не смог выделить фаворита Кубка России
Семин о вылете «Спартака» из Кубка России: «Калешин вчистую переиграл Абаскаля»
Деменко заявил, что «Акрон» спокойно играет против любого соперника в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов заявил, что «Акрон» должен бороться за выход в РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости