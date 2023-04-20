Шишкин пожелал «Акрону» выиграть FONBET Кубок России

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от вылета красно-белых из розыгрыша FONBET Кубка России, отметил работу тренерского штаба «Акрона» и пожелал команде из Тольятти в итоге завоевать трофей.

«Я уже и не удивился такому результату... Хочется похвалить «Акрон», потому что это уже закономерность — обыграть три серьезных команды Премьер-Лиги. Не важно, на своем поле или на чужом. Хочу отметить тренерскую работу — я знаю Калешина, знаю, как он умеет ставить игру, как он скрупулезно относится к своей работе. С такой игрой хочу им пожелать выиграть Кубок России. Они и так всем доказали, что у них очень хорошая команда. А если выиграют трофей — вообще будет супер. И не вижу в этом ничего нереального — там по факту из серьезных соперников остались ЦСКА и «Краснодар», а это команды уровня тех, кого они уже обыграли. Так что пожелаю им удачи», — приводит слова Шигкина «РБ Спорт».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром». На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.

В нынешнем сезоне Первой лиги после 27 туров «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице с 35 очками. Лидирует — «Балтика» (54 очка).