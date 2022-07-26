Митрофонов о реформе Кубка: «Спортивная составляющая: регламент, календарь, сетка — это все готово»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал об итогах собрания рабочей группе по реформе БЕТСИТИ Кубка России.

— Есть какой-то дедлайн по тому, когда турнир должен быть точно готов?

— Есть спортивная составляющая, а есть коммерческая составляющая. Спортивная составляющая: регламент, календарь, сетка, — это все готово. Но если не учесть всех коммерческих моментов, которые важны для вещателя и для организаций, которые хотят стать правообладателями Кубка, приобрести коммерческие права, то клубам окажется неинтересно в нем играть. То есть, не решив коммерческие вопросы, невозможно, неправильно запускать его со спортивной точки зрения. Следует констатировать, что коммерческие вопросы в настоящий момент решены не были и, несмотря на то что к Кубку большой интерес у рекламодателей, сейчас нужно все интересы различных рекламодателей и вещателей свести к одному знаменателю.

Мы сегодня с клубами и начали коммуникацию с того, что формат, который обсуждается, интересен только при наличии коммерческого результата. Иначе формат станет убыточным для клубов и станет им неинтересен.