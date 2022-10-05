Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

5 октября, 21:06

Ивахов — о победе над «Черноморцем: «Енисей» — клуб настоящих мужиков»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал выход красноярского клуба в 1/16 Кубка России после победы над «Черноморцем» (1:0).

«Наши ребята показали и характер, и мастерство. «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков. Все вместе мы сделаем в Красноярске супер-клуб! У нас растет хорошее поколение», — сказал Ивахов «СЭ».

Из-за проблем с логистикой в матче 1/32 Кубка России против «Черноморца» играл дубль «Енисея».

Футбол
Кубок России
ФК Енисей
7
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Евсеев о прыжке на стол после победы в матче Кубка: «Я много где запрыгивал, тут просто успели заснять»
Алаев: «Когда будет решение по контрольным матчам сборной в ноябре, тогда будут даты Кубка России»
Стали известны все пары 5-го раунда Пути регионов Кубка России
«Карпин, конечно, с этим не согласен!» Тренер «Ростова» отреагировал на материал «СЭ»
Удар игрока «Ростова» — фол, удар в голову ростовчанина — случайность. Карпин с этим согласен?
ЭСК поддержала все решения Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шинник» по пенальти обыграл «Ротор» в Кубке России

Кубок России, Путь регионов: «Рубин» проиграл «Волге» и другие матчи 4-го раунда
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости