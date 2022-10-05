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5 октября, 21:02

«Шинник» по пенальти обыграл «Ротор» в Кубке России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Шинник» обыграл «Ротор» в серии послематчевых пенальти в 1/32 финала Кубка России — 1:1 (5:4 по пенальти).

В составе волгоградского клуба отличился Сергей Обивалин. У ярославцев забил Андрей Савинов.

Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
05 окт, 19:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:1
Шинник

«Алания» на выезде обыграла «Динамо» из Санкт-Петербурга — 3:2.

В составе клуба из Владикавказа голами отметились Абу-Саид Эльдарушев, Алан Хугаев и Николай Гиоргобиани.

У питерцев забивали Николай Шиков и Илья Кузьмичев.

Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
05 окт, 19:00. МСА Петровский (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
2:3
Алания

«Звезда» из Санкт-Петербурга обыграла столичный «Велес» благодаря голам Никиты Першина и Дмитрия Суконкина — 2:0.

Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
05 окт, 19:00. Новая Арена (Санкт-Петербург)
Звезда СПб
2:0
Велес

Все победители прошли в следующую стадию розыгрыша Кубка России, проигравшие — выбыли.

Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Велес
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
ФК Звезда (Санкт-Петербург)
ФК Ротор
ФК Шинник
3
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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