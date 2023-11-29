«Динамо» в меньшинстве победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России

«Динамо» дома в меньшинстве обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Павел Кукуян показал полузащитнику бело-голубых Хорхе Карраскалю вторую желтую карточку за подкат против Вильсона Изидора.

Через 5 минуты нападающий «Динамо» Федор Смолов открыл счет в матче. Он вышел на поле на 73-й минуте, заменив Константина Тюкавина.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».