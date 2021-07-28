«Тюмень», «Анжи» и «Форте» победили в 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России
19:21
Состоялись матчи 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России.
В следующую стадию прошли «Анжи», «Тюмень» и «Форте».
БЕТСИТИ Кубок России
1/128 финала
«Тюмень» — «Звезда П» (Пермь) — 0:0. Пенальти — 5:4
28 июля. Тюмень. Стадион «Геолог».
«Анжи» (Махачкала) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:0 . Пенальти — 4:2
28 июля. Махачкала. Стадион РДЮСШ.
СКА (Ростов-на-Дону) — «Форте» (Таганрог) — 0:0. Пенальти — 6:7
28 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Труд».
«Кайрат М» (Москва) — «Калуга» — 1:0 (1:0)
Гол: Швырев, 24.
28 июля. Москва. Стадион «Октябрь».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю