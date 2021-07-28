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«Тюмень», «Анжи» и «Форте» победили в 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России

19:21
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Состоялись матчи 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В следующую стадию прошли «Анжи», «Тюмень» и «Форте».

БЕТСИТИ Кубок России

1/128 финала

«Тюмень» — «Звезда П» (Пермь) — 0:0. Пенальти — 5:4

28 июля. Тюмень. Стадион «Геолог».

«Анжи» (Махачкала) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:0 . Пенальти — 4:2

28 июля. Махачкала. Стадион РДЮСШ.

СКА (Ростов-на-Дону) — «Форте» (Таганрог) — 0:0. Пенальти — 6:7

28 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Труд».

«Кайрат М» (Москва) — «Калуга» — 1:0 (1:0)

Гол: Швырев, 24.

28 июля. Москва. Стадион «Октябрь».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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