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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:17

«Динамо» стало четвертой командой, которая разгромила соперника в кубковом полуфинале

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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«Динамо» победило «Аланию» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Бело-голубые стали четвертой командой, разгромившей соперника по полуфиналу Кубка страны.

Трижды крупного успеха добивался «Локомотив», по разу — ЦСКА (в Санкт-Петербурге) и «Сибирь». Любопытно, что новосибирцы также как и динамовцы забили три безответных мяча в ворота «Алании».

В финале разгромы фиксировались всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя проиграл «Зениту» (1:4).

Разгромы в полуфиналах Кубка России

Дата

Город

Победитель

Побежденный

Счет

03.05.2000

Элиста

Локомотив

Уралан

4:1 (д.в.)

10.05.2006

Санкт-Петербург

ЦСКА

Зенит

3:0

02.05.2007

Москва

Локомотив

Спартак

3:0

21.04.2010

Новосибирск

Сибирь

Алания

3:0

21.04.2021

Москва

Локомотив

ЦСКА

3:0

10.05.2022

Москва

Динамо

Алания

3:0

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
0
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