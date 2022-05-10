«Динамо» стало четвертой командой, которая разгромила соперника в кубковом полуфинале

«Динамо» победило «Аланию» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Бело-голубые стали четвертой командой, разгромившей соперника по полуфиналу Кубка страны.

Трижды крупного успеха добивался «Локомотив», по разу — ЦСКА (в Санкт-Петербурге) и «Сибирь». Любопытно, что новосибирцы также как и динамовцы забили три безответных мяча в ворота «Алании».

В финале разгромы фиксировались всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя проиграл «Зениту» (1:4).

Разгромы в полуфиналах Кубка России