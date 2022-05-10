«Динамо» стало четвертой командой, которая разгромила соперника в кубковом полуфинале
«Динамо» победило «Аланию» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Бело-голубые стали четвертой командой, разгромившей соперника по полуфиналу Кубка страны.
Трижды крупного успеха добивался «Локомотив», по разу — ЦСКА (в Санкт-Петербурге) и «Сибирь». Любопытно, что новосибирцы также как и динамовцы забили три безответных мяча в ворота «Алании».
В финале разгромы фиксировались всего дважды: ЦСКА в 2006-м победил «Спартак» (3:0), а десять лет спустя проиграл «Зениту» (1:4).
Разгромы в полуфиналах Кубка России
|
Дата
|
Город
|
Победитель
|
Побежденный
|
Счет
|
03.05.2000
|
Элиста
|
Локомотив
|
Уралан
|
4:1 (д.в.)
|
10.05.2006
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Зенит
|
3:0
|
02.05.2007
|
Москва
|
Локомотив
|
Спартак
|
3:0
|
21.04.2010
|
Новосибирск
|
Сибирь
|
Алания
|
3:0
|
21.04.2021
|
Москва
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
3:0
|
10.05.2022
|
Москва
|
Динамо
|
Алания
|
3:0