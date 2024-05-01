«Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России в среду, 1 мая. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Столичное дерби начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.00 мск. Также матчи FONBET Кубка России транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Прогноз и ставки на матч читайте в нашем материале.

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