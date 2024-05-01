Тарханов рассказал об ожиданиях от матча «Динамо» — «Спартак»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Встретятся равные соперники, и кто лучше сыграет, кому больше повезет, тот и выиграет матч. От чего будет зависеть итог игры? От того, кто лучше сыграет, и от и удачи. Удача в спорте всегда присутствует, должна присутствовать. Равные соперники. Может, и до серии пенальти дело дойдет», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00 мск.