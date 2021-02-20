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«Динамо» — «Спартак»: Мозес получил красную карточку

21:18
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был удален в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

На 81-й минуте футболист получил красную карточку за фол против Даниила Лесового. «Динамо» ведет со счетом 2:0.

Динамо — Спартак

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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