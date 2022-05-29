Дасаев заявил, что ждет геройства от вратарей «Динамо» и «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, что надеется на хорошую работу голкиперов в матче финала БЕТСИТИ Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

— Максименко в воротах у «Спартака», Лещук у «Динамо», как вам выбор?

— Не знаю, это выбор тренеров. Жду от вратарей команд сегодня геройства. Посмотрим, как все сложится.