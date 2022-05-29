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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:16

Дасаев заявил, что ждет геройства от вратарей «Динамо» и «Спартака»

Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, что надеется на хорошую работу голкиперов в матче финала БЕТСИТИ Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

— Максименко в воротах у «Спартака», Лещук у «Динамо», как вам выбор?

— Не знаю, это выбор тренеров. Жду от вратарей команд сегодня геройства. Посмотрим, как все сложится.

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Ринат Дасаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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