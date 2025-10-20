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20 октября 2025, 18:00

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» Махачкала и «Спартак» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» Махачкала и «Спартак» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 21 октября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча махачкалинцев и спартаковцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
21 октября 2025, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:3
Спартак

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В пяти играх группового этапа Кубка России «Динамо» набрало 13 очков, а «Спартак» — 10. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

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