«Динамо» Махачкала — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Динамо» Махачкала примет «Спартак в матче Кубка России
«Динамо» Махачкала и «Спартак» встречаются в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 21 октября. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи махачкалинцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.
Первая встреча команд в групповом турнире Кубка состоялась 12 августа и завершилась победой динамовцев в серии пенальти (1:1, 4:3).
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