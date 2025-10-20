Live
«Спартак» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо». Онлайн-трансляция матча Кубка
Мачахкалинское «Динамо» проиграло «Спартаку» в матче шестого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России
Матч завершился со счетом 3:1.
Красно-белые (13) выиграли группу C, махачкалинцы (13) — на второй строчке. Команды сыграют в плей-офф пути РПЛ.
90+7-я минута. «Спартак» спокойно играет в обороне. Впрочем угловой «Динамо» все-таки заработало.
90+4-я минута. «Динамо» не оставляет попыток сократить отставание в счете. Похвально.
90-я минута. Три удара нанесли хозяева в последние пять минут — каждый раз Помазун легко забирал мяч.
Заболотный не реализовал пенальти
85-я минута. Форвард «Спартака» пробил в угол. Волк мало того, что отразил удар, так еще и дважды выручил после добивания.
82-я минута. Наконец показывают картинку Танашеву. Будут ли последствия такой задержки? Почти 6 минут не могли настроить видео.
80-я минута. Какие-то проблемы с повтором. Техники достали черный ящик, чтобы, вероятно, подключить картинку. Все запутанно.
78-я минута. Пауза в игре. ВАР увидел момент и общается с главным арбитром на предмет пенальти в ворота «Динамо».
Повтор показал, что Массалыгу задели в штрафной соперника.
75-я минута. Зиновьев пробил со штрафного — опасно, но довольно мимо, как показал повтор. Помазун даже не стал прыгать за мячом.
70-я минута. 28 нарушений за час с небольшим — 15 на 13 в пользу «Спартака». Многовато.
Дмитриев забил в ворота «Динамо»
67-я минута. ГООЛ! Третий мяч забивает «Спартак» — 3:1. Это Дмитриев вошел в штрафную и пробил в ближний угол.
64-я минута. Заболотный боролся за мяч после дальнего навеса в штрафную. Не вышло — от ворот разыграет «Динамо».
«Спартак» вышел вперед в матче с «Динамо
59-я минута. ГОООЛ! Массалыга забил второй гол красно-белых — 2:1. Вбежал в штрафную, получил пас с фланга и в касание пробил.
55-я минута. Гаджиев едва не забил, ловко подставил голову после подачи с левого фланга. Помазун забрал мяч.
52-я минута. Самошников исполнил опасный навес справа. Защита «Динамо» отбилась, вдобавок был фол в атаке от «Спартака».
50-я минута. Мастури получил по левой ноге в результате игрового стыка. Медики оказали помощь и автор гола «Динамо» ушел в игре.
46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.
У «Спартака» в перерыве вместо Джику вышел Ву. У «Динамо» вместо Ахмедова появился Шумахов.
45-я минута. Опасный прорыв Ражаба во вратарскую «Спартака». Дмитриев выбил мяч в последний момент.
42-я минута. Медленное начало тайма, зато под конец команды обрадовали моментами и голами.
40-я минута. Игроки «Динамо» негодуют, указывая на игру рукой у Умярова в штрафной «Спартака». Судья Танашев говорит продолжать игру.
36-я минута. Аззи срубил Дмитриева на фланге, остановив атаку красно-белых. Желтая карточка игроку «Динамо».
Маркиньос забил прямым ударом со штрафного
34-я минута. ГОООЛ! Маркиньос со штрафного зарядил точно в девятку — 1:1. Красота!
31-я минута. Теперь у Мартинса был шанс отличиться. Мяч после удара Кристофера улетел на трибуны.
29-я минута. Массалыга не реализовал выход один на один. Повтор показал, что Волк коснулся мяч перчаткой. Голевой шанс был у «Спартака».
«Динамо» вышло вперед в матче со «Спартаком»
25-я минута. ГООЛ! Мастури открыл счет — 1:0. Гузиев ошибся и позволил игроку «Динамо» выйти один на один. Далее Мастури технично перекинул мяч через Помазуна.
23-я минута. Первый удар в матче — Мастури бил через себя после скидки Зиновича. Помазун все видел, но тем не менее. Была острота у ворот «Спартака».
20-я минута. Много фолов в начале матча. Снова Заболотный и Аззи в центре внимания. Судья Танашев увидел фол россиянина.
17-я минута. Заболотный получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Аззи. Заслуженно.
15-я минута. Много борьбы за мяч в штрафной «Спартака». До удара по воротам дело не дошло. Помазун с мячом.
13-я минута. Мастури получил желтую карточку за совсем нефутбольный прием в борьбе с Джику. Что-то из борьбы показал игрок «Динамо».
11-я минута. Заброс на Заболотного в штрафную «Динамо» прервал Волк. Вовремя вышел из ворот кипер хозяев.
5-я минута. Зинович подкатился под Джику и защитник «Спартака» очень неприятно подвернул ногу. Игру продолжил, но сильно хромая.
3-я минута. Хозяева исполнили стандарт с правого фланга. Гости легко отбились. Однако мяч все еще у махачкалинцев.
Стартовый состав «Спартака»
«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.
Запасные: Максименко, Довбня, Ву, Рябчук, Денисов, Хлусевич, Барко, Жедсон, Солари, Угальде.
Стартовый состав «Динамо» Мх
«Динамо»: Волк, И. Аззи, Аларкон, Ахмедов, Кагермазов, М. Аззи, Джабраилов, Ражаб, Зинович, Гаджиев, Мастури.
Запасные: Т. Магомедов, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Шихалиев, Мубарик, Глушков, Джавад, Сердеров, Будунов, Агаларов, Миро.
«Динамо» Мх — «Спартак»: судейские назначения
Главным арбитром назначен Инал Танашев. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.
«Динамо» Мх — «Спартак»: очные матчи
В последних пяти личных встречах команды одержали по две победы, еще одна игра завершилась вничью. В кубковых матчах у «Динамо» преимущество — 2-1.
«Спартак»: путь в Кубке России
Красно-белые занимают второе место в группе C — 10 очков. Команда Деяна Станковича потерпела два поражения в пяти матчах — от «Ростова» (1:2) и «Динамо» Мх (1:1, пенальти 3:4). «Спартак» тоже обеспечил себе участие в плей-офф пути РПЛ.
«Динамо» Махачкала: путь в Кубке России
Махачкалинцы после 5 игр набрали 13 очков и возглавляют таблицу группы C. «Динамо» одержало 5 побед, из них два раза по пенальти. Клуб из Дагестана уже гарантировал себе выход в плей-офф.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Мх — «Спартак»
Встречу «Динамо» Мх — «Спартак» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Динамо» Мх — «Спартак»
Матч команд Хасанби Биджиева и Деяна Станковича состоится во вторник, 21 октября, в Каспийске на «Анжи Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.