21 октября, 20:00

«Спартак» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо». Онлайн-трансляция матча Кубка

Игра Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
21 октября, 20:00

Мачахкалинское «Динамо» проиграло «Спартаку» в матче шестого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
21 октября, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:3
Спартак

21 октября, 19:58

«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Матч завершился со счетом 3:1.

Красно-белые (13) выиграли группу C, махачкалинцы (13) — на второй строчке. Команды сыграют в плей-офф пути РПЛ.

21 октября, 19:56

90+7-я минута. «Спартак» спокойно играет в обороне. Впрочем угловой «Динамо» все-таки заработало.

21 октября, 19:53

90+4-я минута. «Динамо» не оставляет попыток сократить отставание в счете. Похвально.

21 октября, 19:51

90+1-я минута. Восемь минут добавил Танашев ко второму тайму.

21 октября, 19:49

90-я минута. Три удара нанесли хозяева в последние пять минут — каждый раз Помазун легко забирал мяч.

21 октября, 19:48

88-я минута. Замена у «Динамо» — Зинович уступил место Мубарику.

21 октября, 19:44

Заболотный не реализовал пенальти

85-я минута. Форвард «Спартака» пробил в угол. Волк мало того, что отразил удар, так еще и дважды выручил после добивания.

21 октября, 19:43

84-я минута. Спустя 7 минут Танашев назначает пенальти в ворота «Динамо».

21 октября, 19:41

82-я минута. Наконец показывают картинку Танашеву. Будут ли последствия такой задержки? Почти 6 минут не могли настроить видео.

21 октября, 19:39

80-я минута. Какие-то проблемы с повтором. Техники достали черный ящик, чтобы, вероятно, подключить картинку. Все запутанно.

21 октября, 19:38

78-я минута. Пауза в игре. ВАР увидел момент и общается с главным арбитром на предмет пенальти в ворота «Динамо».

Повтор показал, что Массалыгу задели в штрафной соперника.

21 октября, 19:35

75-я минута. Зиновьев пробил со штрафного — опасно, но довольно мимо, как показал повтор. Помазун даже не стал прыгать за мячом.

21 октября, 19:31

72-я минута. Джавад решил пробить издали — слишком неточно. Мяч ушел на трибуны.

21 октября, 19:29

70-я минута. 28 нарушений за час с небольшим — 15 на 13 в пользу «Спартака». Многовато.

21 октября, 19:28

Дмитриев забил в ворота «Динамо»

67-я минута. ГООЛ! Третий мяч забивает «Спартак» — 3:1. Это Дмитриев вошел в штрафную и пробил в ближний угол.

21 октября, 19:24

64-я минута. Заболотный боролся за мяч после дальнего навеса в штрафную. Не вышло — от ворот разыграет «Динамо».

21 октября, 19:23

63-я минута. Умяров уступил место на поле Денисову. Насыщает защиту Станкович.

21 октября, 19:18

«Спартак» вышел вперед в матче с «Динамо

59-я минута. ГОООЛ! Массалыга забил второй гол красно-белых — 2:1. Вбежал в штрафную, получил пас с фланга и в касание пробил.

21 октября, 19:17

57-я минута. Автор гола Мастури ушел с поля. Его заменил Агаларов.

21 октября, 19:15

55-я минута. Гаджиев едва не забил, ловко подставил голову после подачи с левого фланга. Помазун забрал мяч.

21 октября, 19:12

52-я минута. Самошников исполнил опасный навес справа. Защита «Динамо» отбилась, вдобавок был фол в атаке от «Спартака».

21 октября, 19:10

50-я минута. Мастури получил по левой ноге в результате игрового стыка. Медики оказали помощь и автор гола «Динамо» ушел в игре.

21 октября, 19:05

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

У «Спартака» в перерыве вместо Джику вышел Ву. У «Динамо» вместо Ахмедова появился Шумахов.

21 октября, 18:48

45+4-я минута. Прозвучал свисток на перерыв. Отдыхаем.

21 октября, 18:46

45+1-я минута. Две минуты добавил Танашев к первому тайму.

21 октября, 18:45

45-я минута. Опасный прорыв Ражаба во вратарскую «Спартака». Дмитриев выбил мяч в последний момент.

21 октября, 18:44

42-я минута. Медленное начало тайма, зато под конец команды обрадовали моментами и голами.

21 октября, 18:41

40-я минута. Игроки «Динамо» негодуют, указывая на игру рукой у Умярова в штрафной «Спартака». Судья Танашев говорит продолжать игру.

21 октября, 18:37

36-я минута. Аззи срубил Дмитриева на фланге, остановив атаку красно-белых. Желтая карточка игроку «Динамо».

21 октября, 18:35

Маркиньос забил прямым ударом со штрафного

34-я минута. ГОООЛ! Маркиньос со штрафного зарядил точно в девятку — 1:1. Красота!

21 октября, 18:32

31-я минута. Теперь у Мартинса был шанс отличиться. Мяч после удара Кристофера улетел на трибуны.

21 октября, 18:29

29-я минута. Массалыга не реализовал выход один на один. Повтор показал, что Волк коснулся мяч перчаткой. Голевой шанс был у «Спартака».

21 октября, 18:26

«Динамо» вышло вперед в матче со «Спартаком»

25-я минута. ГООЛ! Мастури открыл счет — 1:0. Гузиев ошибся и позволил игроку «Динамо» выйти один на один. Далее Мастури технично перекинул мяч через Помазуна.

21 октября, 18:24

23-я минута. Первый удар в матче — Мастури бил через себя после скидки Зиновича. Помазун все видел, но тем не менее. Была острота у ворот «Спартака».

21 октября, 18:20

20-я минута. Много фолов в начале матча. Снова Заболотный и Аззи в центре внимания. Судья Танашев увидел фол россиянина.

21 октября, 18:17

17-я минута. Заболотный получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Аззи. Заслуженно.

21 октября, 18:16

15-я минута. Много борьбы за мяч в штрафной «Спартака». До удара по воротам дело не дошло. Помазун с мячом.

21 октября, 18:13

13-я минута. Мастури получил желтую карточку за совсем нефутбольный прием в борьбе с Джику. Что-то из борьбы показал игрок «Динамо».

21 октября, 18:12

11-я минута. Заброс на Заболотного в штрафную «Динамо» прервал Волк. Вовремя вышел из ворот кипер хозяев.

21 октября, 18:09

8-я минута. Неторопливое начало от обеих команд. Вратари пока скучают.

21 октября, 18:06

5-я минута. Зинович подкатился под Джику и защитник «Спартака» очень неприятно подвернул ногу. Игру продолжил, но сильно хромая.

21 октября, 18:04

3-я минута. Хозяева исполнили стандарт с правого фланга. Гости легко отбились. Однако мяч все еще у махачкалинцев.

21 октября, 18:01

Матч «Динамо» Мх — «Спартак» начался

1-я минута. Поехали!

21 октября, 17:18

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.

Запасные: Максименко, Довбня, Ву, Рябчук, Денисов, Хлусевич, Барко, Жедсон, Солари, Угальде.

21 октября, 17:17

Стартовый состав «Динамо» Мх

«Динамо»: Волк, И. Аззи, Аларкон, Ахмедов, Кагермазов, М. Аззи, Джабраилов, Ражаб, Зинович, Гаджиев, Мастури.

Запасные: Т. Магомедов, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Шихалиев, Мубарик, Глушков, Джавад, Сердеров, Будунов, Агаларов, Миро.

20 октября, 17:45

«Динамо» Мх — «Спартак»: судейские назначения

Главным арбитром назначен Инал Танашев. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

20 октября, 17:30

«Динамо» Мх — «Спартак»: очные матчи

В последних пяти личных встречах команды одержали по две победы, еще одна игра завершилась вничью. В кубковых матчах у «Динамо» преимущество — 2-1.

20 октября, 17:15

«Спартак»: путь в Кубке России

Красно-белые занимают второе место в группе C — 10 очков. Команда Деяна Станковича потерпела два поражения в пяти матчах — от «Ростова» (1:2) и «Динамо» Мх (1:1, пенальти 3:4). «Спартак» тоже обеспечил себе участие в плей-офф пути РПЛ.

20 октября, 17:00

«Динамо» Махачкала: путь в Кубке России

Махачкалинцы после 5 игр набрали 13 очков и возглавляют таблицу группы C. «Динамо» одержало 5 побед, из них два раза по пенальти. Клуб из Дагестана уже гарантировал себе выход в плей-офф.

20 октября, 16:45

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Мх — «Спартак»

Встречу «Динамо» Мх — «Спартак» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

20 октября, 16:30

Дата, место и время начала матча «Динамо» Мх — «Спартак»

Матч команд Хасанби Биджиева и Деяна Станковича состоится во вторник, 21 октября, в Каспийске на «Анжи Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

20 октября, 16:15

Всем привет!

Во вторник, 21 октября, в последнем матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

