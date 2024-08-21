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Кировское «Динамо» одержало волевую победу над казанским «Соколом» в Кубке России

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Кировское «Динамо» обыграло казанский «Сокол» во втором раунде FONBET Пути регионов Кубка России — 3:2.

У «Динамо» голы забили Александр Шмаров, Николай Бочко и Алексей Горюшкин. Казанцы ответили дублем Михаила Яковлева.

В третьем раунде турнира «Динамо» сыграет с ульяновской «Волгой».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 16:00. Россия (Киров)
Динамо Кир
3:2
Сокол Кз

В параллельной встрече «Астрахань» добилась победы над «Легионом» из Махачкалы — 2:1. Следующим соперником астраханцев станет сильнейший в паре «Волгарь» — «Победа».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 16:00. им. А.И. Колосова (Астрахань)
Астрахань
2:1
Легион

Еще одним противостоянием стала встреча между петербургским «Динамо» и «Композитом». Победу одержал клуб из Московской области со счетом 2:1.

В третьем раунде Пути регионов «Композит» сыграет с победителем матча «Металлург» (Липецк) — «Зенит» (Пенза).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 16:00. МСА Петровский (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
1:2
Композит
Футбол
Кубок России
ФК Астрахань
ФК Динамо (Киров)
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
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