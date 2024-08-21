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Сегодня, 17:05

Белгородский «Салют» прошел тамбовский «Спартак» в Кубке России

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Белгородский «Салют» одержал победу над тамбовским «Спартаком» в матче 2-го раунда плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России по футболу — 4:2.

Голы «Спартака» забили Даниил Кириченко и Андрей Попович, у «Салюта» отличились Александр Крикуненко, Данила Матвевнин (с пенальти), Илья Визнович и Кирилл Гордеев.

В конце первого тайма у тамбовчан был удален Дмитрий Соловьев.

Главным арбитром встречи была Юлия Веселова. Во время игры команды несколько раз делали паузы на водопой по причине высокой температуры.

В следующем раунде «Салют» сыграет с победителем пары «Авангард» Курск — «Орел».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 15:00. ПромАгро (Старый Оскол)
Салют Бл
4:2
Спартак Тм
Кубок России
ФК Салют
ФК Спартак (Тамбов)
4
1
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