Белгородский «Салют» прошел тамбовский «Спартак» в Кубке России

Белгородский «Салют» одержал победу над тамбовским «Спартаком» в матче 2-го раунда плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России по футболу — 4:2.

Голы «Спартака» забили Даниил Кириченко и Андрей Попович, у «Салюта» отличились Александр Крикуненко, Данила Матвевнин (с пенальти), Илья Визнович и Кирилл Гордеев.

В конце первого тайма у тамбовчан был удален Дмитрий Соловьев.

Главным арбитром встречи была Юлия Веселова. Во время игры команды несколько раз делали паузы на водопой по причине высокой температуры.

В следующем раунде «Салют» сыграет с победителем пары «Авангард» Курск — «Орел».