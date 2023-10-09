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Сегодня, 13:07

Защитник «Оренбурга» Сиваков вызван на заседание КДК РФС по итогам матча FONBET Кубка России с «Сочи»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам матчей 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По матчу «Зенита» и «Балтики»: скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений. В матче «Краснодара» и «Пари НН» рассмотрим следующее: на предматчевом совещании отсутствовали представители медицинской и пожарной служб, а у части контролеров, привлекаемых для безопасности матча, отсутствовали удостоверения необходимого образца.
Рассмотрим оскорбительные выражения от болельщиков «Крыльев Советов» в матче против «Ахмата». По игре «Локомотива» и «Ростова»: оскорбительные выражения от болельщиков хозяев и выход за пределы технической зоны тренера гостей Валерия Карпина. Что касается матча «Факела» и ЦСКА, болельщики обеих команд кричали оскорбительные выражения, а также использовали пиротехнические изделия.
Помимо этого, рассмотрим удаление защитника «Оренбурга» Сивакова за грубое нарушение правил. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ»

Сиваков получил красную карточку на 89-й минуте матча за фол на игроке «Сочи» Иване Игнатове. Игрок «Оренбурга» ударил соперника прямой ногой в икроножную мышцу.

Михаил Сиваков
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Сочи
Артур Григорьянц
КДК
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