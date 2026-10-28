Лосев раскритиковал арбитров матча «Краснодар» — «Динамо»: «Пенальти не поддается объяснению»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев ответил на вопрос «СЭ» о судействе в матче бело-голубых против «Краснодара» (1:2) в 5-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Вчерашний матч между «Краснодаром» и «Динамо» опять заставил говорить о судействе. Пенальти на первой минуте не поддается никакому объяснению — защитник стелится в подкате, убирая ноги, а нападающий, видя это, заранее начинает заваливаться в надежде на свисток. Понятно, что в динамике это выглядело похожим на фол, но у вас же есть повторы со всевозможных ракурсов!

Понятно желание продвигать молодых судей, но зачем ставить на принципиальный во всех отношениях матч человека, у которого и десятка игр в РПЛ не наберется? Ну вот теперь опять будем обсуждать не яркую атакующую игру обеих команд, а непонятное судейство», — сказал Лосев «СЭ».