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Гусев о финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо»: «Такой матч нельзя пропустить!»

Виктор Гусев поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Телекомментатор Виктор Гусев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

— 29 мая финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо». Где вы будете в этот день?

— Конечно, в Лужниках! Такой матч нельзя пропустить! Я ведь начал ходить на игры «Динамо» в 1963 году, когда оно стало чемпионом. Тогда мне казалось, что команда будет каждый год выигрывать по трофею. Пусть пропустили 1964-й, в 1965-м обязательно или чемпионами станем, или Кубок выиграем. Так я думал. Но чемпионства пришлось ждать 13 лет, да и в 76-м, когда проводились два чемпионата — весенний и осенний — оно получилось каким-то половинчатым («Динамо» выиграло весеннее первенство). А вот Кубок «Динамо» все же время от времени выигрывало!

— В этом сезоне в какой-то момент были шансы на чемпионство.

— Да, но любое призовое место — достижение, и о нем вспоминают, когда говорят о ярких страницах в истории клуба. Победа в кубке — событие, но чемпионат намного более сложный турнир. В кубке возможны случайности, как, скажем, в матче против «Балтики», который «Динамо» могло проиграть по пенальти. В чемпионате случайно стать вторым или третьим невозможно. Я внимательно следил, как Шварц вел команду от матча к матчу, как менялась игра, как прибавляла молодежь. На мой взгляд, руководство понимает, что делает, и видит перспективу.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гусев
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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