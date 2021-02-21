Экс-футболист «Краснодара» высказался о поражении команды от «Сочи»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал «СЭ» поражение «Краснодара» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Сочи» (1:2).

21 февраля в матче голами у сочинцев отметились Антон Заболотный и Жоаозинью, в составе «Краснодара» отличился Тонни Вилена.

«На поле увидели, что что-то происходит с «Краснодаром», — сказал Деменко «СЭ». — Никто не ожидал, что так будет. «Сочи» настраивался на этот матч морально и физически, это видно. На то это и футбол, что какой-то команде везет, а другой нет. После первого гола «Сочи» почувствовал уверенность, он начал контролировать мяч. Когда забил второй, то «Краснодар» растерялся. Во втором тайме Мусаев пытался что-то сделать, давление было, но только в концовке. Заслуженная победа «Сочи», говорить тут нечего», — сказал Деменко «СЭ».

Деменко также оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ.

«Поражение в Лиге Европы, вылет из Кубка дадут некий осадок и создадут давление на футболистов и тренеров. Очень многое будет зависеть от психологии и мотивации. Если «Краснодар» не соберется, то может упустить и Лигу Европы. На самом деле, шансы есть и все зависит от «Краснодара», — добавил Деменко.

(Артем Бухаев)