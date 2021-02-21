Федотов сообщил, что защитник «Зенита» Прохин завтра присоединится к «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу сообщил о скором переходе новичка.

— Данила Прохин находился на просмотре в «Сочи» и даже выходил в контрольных матчах. Почему именно просмотр? Какая ситуация с ним сейчас?

— Завтра он к нам присоединяется.

— В прошлом году были разговоры о том, что Миладинович собирается подать документы на получение российского гражданства и заявил желание выступать за сборную РФ. Есть ли подвижки в этом вопросе?

— Не надо так воспринимать всё буквально, хотя всегда, если есть возможность... Невозможное возможно, как говорится. Отнесемся к этому с юмором. Если есть желание у него, он может подать на гражданство. Почему нет? Все дело в его росте, способен ли дорасти до сборной России.

(Екатерина Потапова)