Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Тяжелый матч, в первом тайме было много борьбы, все решали маленькие эпизоды, — отметил Мусаев. — Мы недостаточно хорошо действовали на подборе, надо было играть более вертикально. Во втором тайме за ошибки соперник наказал. В концовке тайма ребята бились, старались, отдали все силы. Но в итоге мы не выполнили задачу. Мы хотели пройти в Кубке максимально дальше, но нам не удалось это сделать.

— «Краснодару» традиционно тяжело играть с командами Владимира Федотова. С чем вы это связываете?

— Думаю, с «Сочи» всем тяжело — 5 защитников, хорошая «физика», прессинг, быстрый переход в атаку. Всем тяжело с этой командой.

— Куда пропал Даниил Уткин? Стоит ли ждать его возвращение в команду в ближайшее время?

— Да, есть шансы, что он будет в заявке на «Урал», у него повреждение боковой связки. Ничего серьезного, нужна была пауза. Скоро будет с нами.

(Екатерина Потапова)