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Сегодня, 21:24

Сергеев — о поражении от «Динамо»: «Не сказал бы, что это какая-то тенденция»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о поражении от «Динамо» (0:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хорошая вывеска была, — начал Сергеев. — Впереди ответный матч. Проигрываем «Динамо» второй раз подряд? Я бы не сказал, что это какая-то тенденция. Где-то не повезло, и они забили. У нас были шансы отыграться. Погода? Нормальная футбольная погода. Болельщики же пришли.

— Как повлияло отсутствие Вендела?

— Вендел — ключевой игрок. Может, его где-то не хватило. Но у нас все боевые единицы и готовы играть.

— С какими ощущениями идешь на битву с Дзюбой?

— Это будет обычный матч для меня. Понятное дело, что мы хотим обыграть не только «Локомотив», но и всех соперников. Просто всегда делают вывеску, что «Зенит» играет против Дзюбы. Будет обычная игра, а мы будем готовиться. «Локомотив» — хорошая молодая команда и качественными игроками: там Глушенков, Пиняев, Миранчук. Я выделяю всех, просто сказал тех, кто первыми пришли в голову, — сказал Сергеев.

Иван Сергеев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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