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Сегодня, 10:57

Даса назвал тяжелым моментов для динамо вылет из FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Эли Даса рассказал о настроении в связи с последними результатами команды.

«В первую очередь, нужно держаться всем вместе, ведь вылет из Кубка — по-настоящему тяжелый момент для всей команды. Мы хотим покорять новые вершины, ведь в матчах создаем уйму моментов для взятия ворот. Будем делать все возможное, чтобы забивать голы и набирать очки в каждом туре РПЛ. Мы должны забивать и оставлять наши ворота в неприкосновенности в каждом матче. В моменты поражений, что в жизни, что в футболе, — ты должен собраться с силами и двигаться дальше», — приводит слова Дасы Sport24.

После возобновления сезона «Динамо» одержало две победы и потерпело два поражения в Премьер-лиге. В FONBET Кубке России бело-голубые победили по пенальти «Зенит», но затем выбыли из турнира, проиграв «Акрону».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-07-dasa-vylet-iz-kubka-po-nastoyashchemu-tyazhelyy-moment-dlya-dinamo
Эли Даса
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