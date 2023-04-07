Спортдиректор «Акрона» заявил, что клуб сделает все возможное для победы над «Спартаком»

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал жеребьевку второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«С точки зрения зрительского интереса и наших спортивных амбиций — это то, чего все мы хотели и чего желали наши болельщики. На такой высокой стадии Кубка уже сложно говорить об удачном жребии: «Акрон» — единственный представитель Первой лиги. Команда сделает все возможное, чтобы добиться прохода на следующую стадию турнира и еще раз порадовать жителей Тольятти и Жигулевска», — приводит слова Задояна Sport24.

Проведение встреч 1/2 финала Пути регионов запланировано с 18 по 20 апреля. Противостояние состоит из одного матча, в случае ничьей — серия пенальти.