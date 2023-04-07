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Сегодня, 11:21

Игрок «Акрона» Палиенко: «При старом формате мы уже должны были выиграть Кубок»

Палиенко и поделился мнением о новом формате FONBET Кубка России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко рассказал, за счет чего забил свой пенальти в победной послематчевой серии с «Динамо», и поделился мнением о новом формате FONBET Кубка России.

«Когда ты идешь бить пенальти после игры — что с «Локомотивом», что с «Динамо» — ты опустошен, у тебя уже нет сил. Конечно, в этот момент хочется выиграть. Тем более, мы били в ворота, за которыми находятся наши болельщики — у нас не было права на ошибку. Столько людей приехало нас поддержать! Это больше давило на «Динамо», потому что они играли дома с командой Первой Лиги. «Акрон» подошел к серии более хладнокровно. Лично я бил по вратарю — ждал, когда Шунин завалится в один из углов. Если бы мы сейчас играли по старому формату, мы уже, наверное, должны были выиграть Кубок России. Мы достаточно далеко прошли, но не хотим на этом останавливаться. Нас ждет, по сути, еще целый турнир до самого главного матча. Новый формат несправедлив для команд Первой и Второй Лиги — такой путь пройти очень тяжело. Мы уже третью стадию будем единственными представителями низших дивизионов», — приводит слова Палиенко Metaratings.ru.

Во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» встретится со «Спартаком».

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-akrona-palienko-pri-starom-formate-my-uzhe-dolzhny-byli-vyigrat-kubok-241351/
Максим Палиенко
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
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