Данил Глебов: «Надеюсь, «Ростов» одержит победу над «Спартаком»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком».

— Надеюсь, «Ростов» сегодня одержит победу. Хочу увидеть их в суперфинале. Говорят, что суперфинал потеряет в зрелищности, если туда пройдет «Ростов»? Кто говорит? Думаю, ростовские болельщики скажут обратное, — сказал Глебов.

15 мая «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.