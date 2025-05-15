Началась трансляция финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом». Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния спартаковцев и ростовчан. Ключевые события игры «Спартак» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru (начало эфира на федеральном канале — в 19.15 мск). Онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» также транслируют игру (в окне с федеральным телеэфиром).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

15 мая 2025, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Соперники по финалу пути регионов встречаются в этом розыгрыше Кубка России в третий раз: ранее «Ростов» победил «Спартак» в четвертьфинале пути РПЛ — выиграл со счетом 1:0 в Москве и 2:1 на своем поле в ноябре 2024 года. В чемпионате России-2024/25 красно-белые дважды разгромили дончан со счетом 3:0 — 5 октября дома и 6 апреля в Ростове-на-Дону.

Победитель матча «Спартак» — «Ростов» в так называемом суперфинале Кубка России разыграет трофей с ЦСКА. Решающая игра турнира назначена на 1 июня (место проведения — Москва, «Лужники»).