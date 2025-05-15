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15 мая 2025, 19:50

«Спартак» — «Ростов»: началась трансляция матча Кубка России

«Спартак» и «Ростов» проведут матч в финале Пути регионов Кубка России 15 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Началась трансляция финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом». Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

Деян Станкович и&nbsp;Джонатан Альба.«Спартак» — «Ростов»: кто сыграет с ЦСКА в суперфинале? Онлайн-трансляция матча Кубка России

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния спартаковцев и ростовчан. Ключевые события игры «Спартак» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru (начало эфира на федеральном канале — в 19.15 мск). Онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» также транслируют игру (в окне с федеральным телеэфиром).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.
15 мая 2025, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Ростов

Соперники по финалу пути регионов встречаются в этом розыгрыше Кубка России в третий раз: ранее «Ростов» победил «Спартак» в четвертьфинале пути РПЛ — выиграл со счетом 1:0 в Москве и 2:1 на своем поле в ноябре 2024 года. В чемпионате России-2024/25 красно-белые дважды разгромили дончан со счетом 3:0 — 5 октября дома и 6 апреля в Ростове-на-Дону.

Победитель матча «Спартак» — «Ростов» в так называемом суперфинале Кубка России разыграет трофей с ЦСКА. Решающая игра турнира назначена на 1 июня (место проведения — Москва, «Лужники»).

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Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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