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15 мая 2025, 19:20

Леонид Федун может посетить суперфинал Кубка России в случае выхода «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда экс-владелец красно-белых Леонид Федун может посетить матч команды.

«Леонид Арнольдович приедет на матч «Спартака». Будет суперфинал — приедет», — сказал Федун «СЭ».

15 мая «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. В суперфинал турнира уже вышел ЦСКА, обыгравший «Зенит» в финале Пути РПЛ.

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
Леонид Федун
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