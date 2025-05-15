Леонид Федун может посетить суперфинал Кубка России в случае выхода «Спартака»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда экс-владелец красно-белых Леонид Федун может посетить матч команды.

«Леонид Арнольдович приедет на матч «Спартака». Будет суперфинал — приедет», — сказал Федун «СЭ».

15 мая «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. В суперфинал турнира уже вышел ЦСКА, обыгравший «Зенит» в финале Пути РПЛ.