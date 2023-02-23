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Сегодня, 22:34

Полузащитник «Локомотива» Куликов: «Дзюба и Пиняев здорово дебютировали в дерби со «Спартаком»

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мнением о дебюте нападающих Артема Дзюбы и Сергея Пиняева за железнодорожников в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Дзюба и Пиняев здорово дебютировали в дерби со «Спартаком». Они большие молодцы. Если продолжат работать в том же духе, то у них все будет хорошо. Все новички отлично влились в команду — мы вместе провели целые сборы. Можно сказать, что мы уже достигли полного взаимопонимания», — приводит «Чемпионат» слова Куликова.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007981-igrok-lokomotiva-kulikov-dzyuba-i-pinyaev-zdorovo-debyutirovali-v-derbi-so-spartakom.html
Артем Дзюба
Даниил Куликов
Сергей Пиняев
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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